POL-RTK: Einbruch nach Täuschung einer Seniorin +++ Versuchter Einbruch +++ Verkehrsunfall, Gas- und Bremspedal verwechselt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch nach Täuschung einer Seniorin, Idstein, Stettiner Straße, Donnerstag, 10.08.2023, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Idstein in der Stettiner Straße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem die Geschädigte 79-Jährige zuvor von einer Mittäterin unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung gelockt worden war. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von folgendem Tatablauf auszugehen: Die Wohnungsinhaberin hielt sich in ihrer Wohnung auf, als es zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Haustür klingelte. Über die Gegensprechanlage erklärte eine Frau, dass sie den Beruf der Altenpflegerin erlernen wolle und diesbezüglich einige Fragen hätte. Weiter bat die fremde Person darum, dass die 79-Jährige an die Hauseingangstür des Wohnkomplexes kommen solle. Die hilfsbereite Seniorin öffnete mit dem Türdrücker die Hauseingangstür und fuhr aus dem zweiten Stock mit dem Aufzug nach unten. Dort erwartete sie dann eine fremde Frau, welche sie in ein Gespräch verwickelte. Nach circa 10 Minuten kehrte die Dame wieder in ihre Wohnung zurück, als ihr sofort geöffnete Schranktüren und das Fehlen einer Geldkassette auffielen. Mutmaßlich war eine zweite unbekannte Person über das Treppenhaus in den 2. Stock gelangt, während die Geschädigte mit dem Aufzug auf dem Weg nach unten war. Auf unbekannte Art und Weise öffnete der oder die Unbekannte dann die Wohnungstür der Geschädigten und durchsuchte diese nach Stehlgut. Vor der Rückkehr der Senioren verschwand die Person dann wieder aus der Wohnung. Glücklicherweise entstand der Geschädigten nur ein geringer Schaden. Beschreibung der Dame: Circa 30 Jahre, 1,65 - 1,70 Meter, schlanke Figur, dunkle lange Haare zum Zopf gebunden, "orientalisches" Erscheinungsbild, gepflegtes Äußeres, stark geschminkt, akzentfreies Deutsch, weißes T-Shirt, rosa Jacke, Hose, weiße geschlossene Schuhe mit Farbflecken darauf. Die Ermittlungen hat die Regionale Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernommen und bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

2. Versuchter Einbruch,

Idstein, Hertastraße, Mittwoch, 09.08.2023, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 10:00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Mittwoch, dem 09.08.2023, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 10:00 Uhr, kam es in der Hertastraße in Idstein zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte versuchten mittels Hebelwerkzeug die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, entfernten sich die Täter unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200EUR.

Die Polizeistation Idstein bittet unter der Rufnummer 06126 / 9394 - 0 um Hinweise.

3. Verkehrsunfall,

Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Donnerstag, 10.08.2023, 16:25 Uhr

(eh) Am Donnerstag, dem 10.08.2023, 16:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Europastraße in Rüdesheim am Rhein mit einem Sachschaden in Höhe von circa 15.000EUR. Eine 83-jährige Rüdesheimerin befuhr die B42 aus Richtung Geisenheim in Richtung Rüdesheim. Dort wollte sie links in die Geisenheimer Straße abbiegen. Während des Abbiegevorganges verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Hierbei fuhr sie ein Straßenschild um, welches sich an der rechten Fahrbahnseite befand. Durch das anschließende Gegenlenken fuhr sie nun nach links ungebremst durch ein geschlossenes Hoftor in eine Hofeinfahrt. Dort stieß sie mit einem geparkten Fahrzeug zusammen, ehe sie zum Stehen kam. Die Unfallfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

4. Verkehrsunfall, Gas- und Bremspedal verwechselt, Geisenheim, Chauvignystraße, Donnerstag, 10.08.2023, 18:09 Uhr

(my)In den Mittagsstunden des gestrigen Tages befuhr ein 51-jähriger LKW-Fahrer die Chauvignystraße von Oestrich-Winkel kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. Auf Höhe der Industriestraße beabsichtigte dieser nach links abzubiegen, um zu den dortigen Altglascontainer zu gelangen. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer befand sich mit seinem schwarzen Volkswagen auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung der Chauvignystraße und wollte nach links in die Industriestraße einfahren. Hierzu musste dieser verkehrsbedingt warten, sodass der Lastwagen ihm gegenüberstand. Nach Angaben des 51-jährigen verwechselte er Gas -und Bremspedal und stieß in der Folge mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen die Fahrzeugfront des Volkswagens. Durch diesen Aufprall wurde der PKW samt seinem Anhänger auf das hinter ihm wartende Fahrzeug (ebenfalls mit Anhänger) aufgeschoben. Glücklicherweise wurde hierbei keiner der beteiligten Verkehrsteilnehmer verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens ist bis dato noch unbekannt.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

