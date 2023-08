PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Schwalbach (ots)

1. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Heidenrod, B260, 09.08.2023, 12:30 Uhr

(jg) Am Mittwochmittag, den 09.08.2023 wurde gegen 12:30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B260 bei 65321 Heidenrod schwer verletzt.

Der 75-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner silbernen Suzuki die B260 in Richtung Kemel. Vor ihm fuhr der Opel Meriva eines 42-Jährigen. Diese Fahrzeugschlange wurde durch einen LKW angeführt. Der Motorradfahrer scherte zum Überholen aus. Zeitgleich setzte auch der Opel Meriva zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch der Motorradfahrer in die Leitplanke gedrückt und vom Motorrad geschleudert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl,

Idstein, Brauereiweg, Samstag, 05.08.2023, 10:15 Uhr bis Samstag, 05.08.2023, 13:30 Uhr

(eh) Am Samstag, dem 05.08.2023, kam es in der Zeitspanne von 10:15 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Brauereiweg in Idstein. Ein bislang unbekannter Täter drang über die Schiebetür der Terrasse in das Reihenhaus ein. Dort entwendete er diversen Schmuck, Armbanduhren, ein Handy sowie ein Tablet im Gesamtwert von circa 5.000EUR. Anschließend gelang dem Täter unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0 entgegen.

