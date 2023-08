PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt, Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 04.08.2023, 11:05 Uhr

(jg) Am vergangenen Freitagmorgen, den 04.08.2023, ca. 11:05 Uhr kam es in Idstein am Fußgängerüberweg in der Straße Am Bahnhof zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 85-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Opel die Straße Am Bahnhof in Fahrtrichtung Eisenbach, als sie nach bisherigem Stand der Ermittlungen eine 63- jährige Fußgängerin, welche gerade den Fußgängerüberweg überquerte, aus unbekannten Gründen übersah und mit ihr kollidierte. Die Fußgängerin wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam erst einige Meter hinter der Aufprallstelle auf dem Boden zum Liegen. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 500EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell