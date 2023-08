PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Kellerbrand ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

Kellerbrand, Schlangenbad-Bärstadt, Wambacher Straße, 04.08.2023, 23:55 h

Am Freitag, den 04.08.2023 bemerkte kurz vor Mitternacht ein Bewohner Geräusche aus dem Keller. Als er nachsehen wollte, kam ihm bereits dichter Qualm entgegen. Er verließ daraufhin sofort mit seiner Familie das Haus und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Die Familie blieb unverletzt. Außer dem Keller konnte das Haus weiter genutzt werden. Brandursache war ein technischer Defekt an einer Gefriertruhe im Keller. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht - Eltville-Erbach, Franseckystraße 17, 03.08.2023 16:35 Uhr - 04.08.2023 07:10 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde ein geparkter blauer Peugeot durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in Höhe der Franseckystraße 17 in Eltville-Erbach erheblich beschädigt. An dem PKW des geschädigten Erbachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR. im Bereich der Fahrerseite. Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf den Verursacher.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Eltville unter der 06123/9090-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Zweirad gestürzt und verletzt - Eltville, Wallufer Straße 12, 06.08.2023 - 03:22 Uhr

Ein 20-jähriger Wiesbadener kam in der Nacht zu Sonntag mit seinem Krad auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der junge Mann befuhr um 03:22 h die Wallufer Straße von Eltville in Richtung Walluf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, wodurch an diesem ein vierstelliger Sachschaden entstand. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Kradfahrer in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit.

Unfall mit verletzter Person, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße Ecke B 54, 04.08.2023, 15:10 h

Ein 23Jähriger aus Aarbergen kam mit seinem Opel Corsa aus Bad Schwalbach und wollte nach links in Richtung Aarbergen auf die B 54 abbiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende 48Jährige aus Taunusstein mit ihrem Skoda, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wird. Es werden mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

