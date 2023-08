PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Vinothek - Möglicher Täter flüchtet +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Vinothek - Möglicher Täter flüchtet, Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Donnerstag, 03.08.2023, 01:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in eine Erbacher Vinothek eingestiegen und haben dabei die Kasse mitsamt den Einnahmen mitgehen lassen. Gegen 01:10 Uhr näherten sich die Unbekannten dem Weinladen in der Erbacher Straße und brachen gewaltsam eine Tür auf. Nachdem sie sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft hatten, nahmen sie die Kasse samt Inhalt an sich und suchten schleunigst das Weite. Die Polizei, welche durch die ausgelöste Alarmanlage zeitig vor Ort war, konnte die Täter nicht mehr antreffen. Während der Fahndung, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, konnte eine verdächtige Person festgestellt werden, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Es handelt sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit blauer Oberbekleidung, welcher auf einem Fahrrad unterwegs war. Dieser flüchtete beim Erblicken eines Streifenwagens in die Weinberge bei der Sudetenstraße und konnte nicht mehr kontrolliert werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeug aufgebrochen,

Walluf, Hauptstraße, Mittwoch, 02.08.2023, 17:45 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Am gestrigen frühen Abend wurde ein in Walluf geparkter Pkw aufgebrochen. Der Besitzer eines blauen VW UP hatte diesen im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:40 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 86 geparkt. In diesem Zeitfenster näherte sich eine unbekannte Person dem VW und schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

3. Fahrer bei Auffahrunfall verletzt,

Bundesstraße 54, Aarbergen, Mittwoch, 02.08.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 54 zwischen Hausen und Rückershausen ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Taunussteiner in seinem Suzuki die Bundesstraße nach Rückershausen. Als vor ihm ein weiteres Fahrzeug abbremste, um auf ein Grundstück abzubiegen, bremste der 32-Jährige ebenfalls ab. Dies hatte ein hinter dem Suzuki fahrender 23-jähriger aus Holzhausen offenbar zu spät bemerkt, sodass er mit seinem Ford Transit auf den Suzuki auffuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der Taunussteiner verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von gut 14.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell