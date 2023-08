PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mann randaliert quer durch Geisenheim +++ Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Fenster halten Einbrechern stand

1. Mann randaliert quer durch Geisenheim, Geisenheim, Berliner Straße, Von-Lade-Straße, Beinstraße, Winkeler Straße Dienstag, 01.08.2023, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend hat ein zum jetzigen Zeitpunkt noch gesuchter Mann mit einem Werkzeug mehrere Gebäude in Geisenheim beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Er kommt für weitere Straftaten in Betracht. Um 22:20 Uhr meldeten sich mehrere Menschen bei der Polizei und gaben an, dass aktuell ein Mann durch die Berliner Straße ziehen und mehrere Gebäude mit einem Werkzeug beschädigen würde. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen umliegender Dienststellen in die Berliner Straße entsandt. Vor Ort konnten zwar mehrere beschädigte Türen und Schaufenster, nicht aber der mutmaßliche Täter angetroffen werden. Dieser hatte zuvor mehrere Türelemente des Bürgerbüros, ein Schaufenster einer Bibliothek sowie das Fenster eines Reisebüros mit dem Werkzeug eingeschlagen und beschädigt. In der Nacht wurden der Polizei dann noch zwei weitere Sachbeschädigungen aus Geisenheim gemeldet. Hier hatte eine Person die Gebäude einer Hochschule, ein in der Beinstraße abgestelltes Fahrzeug sowie einen Döner-Imbiss in der Winkeler Straße mit einem Stein und einem weiteren unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden summiert sich in allen Fällen auf knapp 40.000 Euro. Ob alle Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit von der Polizei im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Laut Zeugenaussagen soll der Täter aus der Berliner Straße männlich, dunkelhäutig, schlank und knapp 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe dunkle Haare gehabt und schwarze Schuhe sowie einen grauen Jogginganzug getragen.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Niedernhausen-Niederseelbach, Engenhahner Straße, Montag, 31.07.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 09:00 Uhr

(fh)Im Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Der oder die Unbekannten begaben sich zur Nachtzeit zu einem Wohnhaus in der Engenhahner Straße und gelangten über eine ebenerdige Terrassentür in das Gebäude. Hier angekommen, entwendeten sie eine Geldbörse samt Bargeld und weiteren persönlichen Gegenständen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unbemerkt vom Tatort.

Hinweise zum Einbruch nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Türen halten Einbrechern stand, Niedernhausen, Schöne Aussicht, festgestellt: Mittwoch, 02.08.2023, 05:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher an mehreren Türen eines Niedernhausener Wohnhauses gescheitert. Am Mittwochmorgen stellten die Bewohner des Wohnhauses in der Straße "Schöne Aussicht" gegen 05:00 Uhr mehrere beschädigte Zugangstüren im rückwärtigen Bereich des Gebäudes fest. Hier hatten Einbrecher wohl ihr Glück versucht und mit einem unbekannten Gegenstand an den drei Türen gehebelt. Diese hielten den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Täter ihr Vorhaben unverrichteter Dinge abbrechen mussten. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei prüft derzeit ob ein Zusammenhang mit der Tat in Niederseelbach steht und nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

