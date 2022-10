Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Einbruch in Seniorenwohnanlage - Täterschaft stiehlt Bargeld und Wertgegenstände

Landkreis Emmendingen (ots)

Am Donnerstag, 21.10.2022, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 21:50 Uhr hat sich ein Einbruch in einer Seniorenwohnanlage in der Rheinstraße in Teningen ereignet.

Unbekannte Täter gelangen dabei vermutlich unbemerkt in die Erdgeschosswohnung eines 82-jährigen Bewohners und entwendeten neben Bargeld und Schmuck auch elektronische Geräte. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum geben können, sich an die Telefonnummer 0761/882-2880 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell