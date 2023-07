POL-RTK: +++ Einbruchdiebstahl aus Hofgut +++ Mann stört Polizeieinsatz und wird festgenommen +++ Mann schlägt auf Autos ein +++ Verletzte bei Unfällen +++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruchdiebstahl aus Hofgut,

Hohenstein, Georgenthal, Freitag den 28.07.2023 auf Samstag den 29.07.2023

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Hofgut bei Steckenroth Bargeld mitgehen lassen. Im besagten Zeitraum verschafften sich die Einbrecher mittels eines Hebelwerkzeuges Zutritt zu dem Inneren des Gebäudes. Dort entwendeten sie eine in einer Schreibtischschublade lagernde Geldtasche. Im Anschluss betraten die Unbekannten den im gleichen Gebäude befindlichen Verkaufsraum und entwendeten dort die Kasse. Die Täter entkamen daraufhin unbemerkt mit dem erlangten Gut von Höhe knapp 300EUR. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000EUR. Hinweise zum Einbruch nimmt die zuständige Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat beschädigt,

Hohenstein-Breithardt, Schwalbacher Straße, Samstag, 29.07.2023

(eh) Am Samstag versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Hohenstein-Breithardt in der Schwalbacher Straße aufzubrechen. Die Diebe machten sich gegen 03:05 Uhr mit bislang unbekanntem Hebelwerkzeug an dem Kartenlesegerät zu schaffen. Nachdem ein aufmerksamer Nachbar die Geräusche vernahm und nachsehen wollte, flohen die Täter ungesehen. Es kann bisher nicht gesagt werden, ob Geld oder Zigaretten entwendet worden sind.

Hinweise zu den Tätern nimmt die zuständige Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

3. Mann stört Polizeieinsatz und wird festgenommen, Idstein, Wagenerstraße, Sonntag, 30.07.2023, 22:15 Uhr

(wie) Am Sonntag hat ein Mann einen Polizeieinsatz in Idstein massiv gestört und musste festgenommen werden. Eine Streife der Idsteiner Polizei war gegen 22:15 Uhr in der Wagenerstraße im Einsatz. Hierbei wurden die Beamten von einem angetrunkenen 20-Jährigen massiv gestört. Der Mann näherte sich den Beamten und kam der Aufforderung sich zu entfernen nicht nach. Zudem hielt er eine Glasflasche in der Hand. Als er dann noch in den eigentlichen Einsatz der Polizei eingreifen wollte, wurde er von den Beamten festgehalten und seiner Weinflasche entledigt. Da er sich auch hier gegen die Polizisten und deren Anweisungen sperrte und sich losreißen wollte, brachten diese ihn zu Boden und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 20-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen, gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

4. Jugendliche hantieren mit Softairwaffe an Bahnhof, Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 28.07.2023, 19:00 Uhr

(wie) In Idstein haben Jugendliche am Freitagabend am Bahnhof randaliert und mit einer Softairwaffe hantiert. Passanten verständigten die Polizei, da eine größere Gruppe Jugendlicher am Idsteiner Bahnhof aggressiv auftreten und randalieren würden, zudem wäre eine Waffe im Spiel. Streifen der Polizei kontrollierten daraufhin Personen am Bahnhof und fanden auch eine Softairwaffe bei einem Jugendlichen. Die Beamten stellten die Waffe sicher und sprachen Platzverweise aus, denen die Jugendlichen auch nachkamen und sich entfernten. Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens der Waffe in der Öffentlichkeit.

5. Mann schlägt auf Autos ein,

Eltville-Erbach, Eberbacher Straße, Freitag, 28.07.2023, 18:50 Uhr

(wie) Ein offenbar Verwirrter hat am Freitagabend in Erbach auf vorbeifahrende Autos eingeschlagen. Verkehrsteilnehmer riefen gegen 18:50 Uhr die Polizei in der Eberbacher Straße, da dort ein Mann auf der Straße stehen würde, Pkw nicht passieren ließe und auf diese einschlagen und eintreten würde. Vor dem Eintreffen der Streife floh der Angreifer in seine Wohnung blieb darin. Zwei Fahrer zeigten den Beamten die Beschädigungen in Höhe von jeweils circa 1.000 EUR an ihren Fahrzeugen. Die Polizei hat den Tatverdächtigen identifiziert und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 wird um Hinweise gebeten.

6. Vier Verletzte bei Abbiegeunfall,

Idstein, Bundesstraße 8, Samstag, 29.07.2023, 13:38 Uhr

(kd) Am Samstagmittag wurden bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW, auf der B8 bei Idstein, vier Personen leicht verletzt. Zwischen Walsdorf und Esch wollte eine 58-jährige Motorradfahrerin nach links in Richtung Steinfischbach abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die Motorradfahrerin auf. Die Motorradfahrerin und die drei Mitfahrer des PKW-Fahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.000 EUR.

7. Motorradfahrer bei Unfall auf Wisperstraße verletzt, Heidenrod-Geroldstein, Landesstraße 3033 Sonntag, 30.07.2023, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der Wisperstraße ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war mit einer KTM auf der L 3033 (Wisperstraße) von Bad Schwalbach kommend in Richtung Lorch unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Geroldstein verlor der Motorradfahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 24-Jährige schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 3033 kurzfristig komplett gesperrt werden.

8. Radfahrer bei Unfällen verletzt,

Rheingau-Taunus-Kreis, Samstag, 29.07.2023 bis Sonntag, 30.07.2023

(wie) Bei mehreren Unfällen sind am Wochenende vier Radfahrer im Landkreis verletzt worden. Am Samstagnachmittag stürzte ein 59-Jähriger mit seinem Zweirad in der Seitzenhahner Talstraße. Ebenso zu Fall kam am Samstagabend ein 16-Jähriger in Eltville an der Kiedricher Straße, als er die Auffahrt zur B 42 queren wollte. Am Sonntagmittag prallten zwei Radfahrer an der B 42 zwischen Rüdesheim und Assmannshausen ineinander. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei nahm die Unfälle auf.

