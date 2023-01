POL-PDNR: Verdächtige Person in Gartenhaus

Bad Hönningen (ots) - Am Freitagnachmittag wurde die Polizeiinspektion in Linz von der Rettungsleitstelle über einen hilflosen Mann in seiner Wohnung in der Ortslage Bad Hönningen informiert. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstüre geöffnet hatte, konnte der 78-jährige Mann dem Rettungsdienst übergeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

