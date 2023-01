Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 267, zwischen Altenkirchen und Kettenhausen, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierten vermutlich die jeweils linken Außenspiegel zweier entgegenkommender Pkw. Der unbekannte Fahrer des in Richtung Altenkirchen fahrenden Fahrzeuges entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Am anderen Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,-Euro. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall.

