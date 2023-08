PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannter tritt gegen Fahrzeug +++ Im letzten Moment Betrug abgewehrt +++ Opferstock aus Kirche entwendet +++ Gegen Tor gefahren +++ Unfallflucht mit Hinweisen +++ Unfall auf A3

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannter tritt gegen Fahrzeug, Idstein, Am Wörtzgarten, Montag, 31.07.2023, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Montag zur Mittagszeit hat eine unbekannte Person ein in Idstein geparktes Fahrzeug mit Tritten traktiert und beschädigt. Um 13:00 Uhr stellte die Besitzerin eines weißen Peugeot 308 fest, dass in ihrer rund zweistündigen Abwesenheit eine unbekannte Person mehrfach gegen die Fahrertür getreten hatten. Hierdurch wurde ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro verursacht. Der Täter oder die Täterin war nach der Tat unerkannt geflohen.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

2. Im letzten Moment Betrug abgewehrt, Heidenrod, Donnerstag, 27.07.2023,

(fh)Am Donnerstag ist ein Mann aus Heidenrod um ein Haar "Whatsapp"-Betrügern zum Opfer gefallen. So erhielt der Senior auf seinem Mobiltelefon eine Nachricht seines angeblichen Sohnes. Dieser bat ihn, unter dem Vorwand ein neues Telefon zu besitzen, um finanzielle Unterstützung. In der Annahme mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies er knapp 2.000 Euro aufs Konto der Täter. Erst im Nachgang fiel dem Heidenroder auf, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Zahlung konnte jedoch glücklicherweise durch die Hausbank des Geschädigten gestoppt und ein Schadenseintritt verhindert werden. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

3. Opferstock aus Kirche entwendet, Rüdesheim-Assmanshausen, Lorcher Straße, Montag, 31.07.2023, 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags haben Diebe im Rüdesheimer Ortsteil Assmanshausen die Opferstöcke der dortigen Kirche ins Visier genommen. In einem unbeobachteten Moment hatten die Täter das Innere der Kirche in der Lorcher Straße betreten und sich hier an drei Opferstöcken zu schaffen gemacht. Während sie einen vergeblich versuchten aus der Wand zu reißen, öffneten sie einen weiteren gewaltsam und ließen einen dritten komplett mitgehen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

4. Gegen Tor gefahren und verletzt, Eltville-Hattenheim, Kloster Eberbach, Montag, 31.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer gegen das Zugangstor des Geländes vom Kloster Eberbach gestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Der 77 Jahre alte Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse war gegen 17:40 Uhr beim Einfahren auf das Gelände gegen besagtes Tor gestoßen. Ersten Ermittlungen zufolge verwechselte der Senior zuvor das Gas-und Bremspedal. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Sachschäden an Mercedes und Tor summieren sich auf knapp 3.000 Euro.

5. Weißer Lieferwagen nach Zusammenstoß gesucht, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Montag, 31.07.2023, 12:00 Uhr

(fh)Nach einer Unfallflucht die sich am Montagmittag in Bad Schwalbach zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 12:00 Uhr beschädigte ein aktuell flüchtiges Fahrzeug beim Rangieren in der Straße "Am Kurpark" einen dort eingelassenen Sperrpfosten und fuhr, ohne dass dessen verantwortliche Person dem Schaden Beachtung schenkte, einfach davon. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Lieferwagen mit dem Teilkennzeichen "GG" (Groß-Gerau) gehandelt haben. Hinweise zum Fahrzeug oder der Fahrerin beziehungsweise dem Fahrer nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Montag, 31.07.2023, 13:50 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A 3 bei Niedernhausen zwei Menschen verletzt. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Audi die A 3 auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Kurz hinter der Anschlussstelle Niedernhausen bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt stark ab. Dies bemerkte die Fahrerin offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck eines VW, der daraufhin gegen einen BMW prallte, welcher wiederum gegen das Heck eines Ford geschoben wurde. Die 19-Jährige und eine Mitfahrerin in dem BMW erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Audi musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 35.000 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell