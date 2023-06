Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall am Niederwürzbacher Weiher

Blieskastel (ots)

Am 19.06.2023, um 09.15 Uhr, wurde ein schwarzer PKW mit roten Seitenstreifen auf dem Parkplatz der Fischerhütte am Niederwürzbacher Weiher in Blieskastel von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Verkehrsunfall wurde von dem Verursacher, welcher eine angemessene Zeit an der Unfallörtlichkeit gewartet hatte, bei der Polizei gemeldet. Von dem Geschädigten sind keine Daten bekannt. Dieser oder auch Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

