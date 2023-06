Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Imbiss in Blieskastel- Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am vergangen Wochenende kam es in der Zeit zwischen Samstag, 17.06.2023, und Montag, 19.06.2023, zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in Blieskastel-Lautzkichen, im Einmündungsbereich Neunkircher Straße / St. Ingberter Straße. Der oder die bislang unbekannten Täter machten sich hierbei an einem seitlich gelegenen Fenster im Erdgeschoss zu schaffen und versuchten dieses aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell