POL-RTK: +++ Einbrecher scheitern +++ Bei Frontalzusammenstoß verletzt +++ Mit Auto überschlagen +++

1. Einbrecher scheitern,

Oestrich-Winkel, Straße der Republik, Freitag, 21.07.2023 bis Donnerstag, 03.08.2023

(wie) In den letzten zwei Wochen haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in Oestrich einzudringen. Der oder die Täter hatten sich unbemerkt dem Gebäude in der Straße der Republik genähert und dort versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Dies gelang offensichtlich nicht und das Vorhaben wurde abgebrochen. Die Polizei entdeckte Spuren der Einbruchsversuche an mehreren Stellen am Gebäude. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

2. Bei Frontalzusammenstoß verletzt,

Walluf, Hauptstraße, Donnerstag, 03.08.2023, 13:30 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß in Niederwalluf ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Ein 73-Jähriger befuhr mit einem BMW die Hauptstraße in Richtung Eltville, wobei er verkehrsbedingt auf die Gegenfahrspur ausweichen musste. Genau in diesem Moment bog eine 67-Jährige in einem VW von einer Seitenstraße in die Hauptstraße in Richtung Wiesbaden ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die 67-Jährige verletzt wurde. Nach erster Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 40.000 EUR.

3. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Autobahnpolizei

1. Mit Auto überschlagen,

Idstein, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 03.08.2023, 14:10 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat sich ein Mann bei Idstein mit seinem Fahrzeug überschlagen und wurde dabei verletzt. Der 22-Jährige war mit einem VW auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der VW kam nach rechts in die Böschung ab und überschlug sich dort. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst nach erster Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 8.000 EUR.

