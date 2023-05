Saarbrücken (ots) - Am 27.05.2023 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dudweilerstraße, Höhe Kupfergasse, in der Saarbrücker Innenstadt, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde und ein beteiligtes Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Der Fußgänger wollte hierbei die Fahrbahn der Dudweilerstraße in Fahrtrichtung Wilhelm-Heinrich-Brücke von rechts nach links überqueren. Ein ...

mehr