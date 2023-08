PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener Randalierer festgenommen +++ Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener Randalierer festgenommen, Rüdesheim, Eibingen, Breslauer Straße, Dienstag, 08.08.2023, 22:30 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei aus der Breslauer Straße in Eibingen ein Randalierer gemeldet, welcher im Keller eines Mehrfamilienhauses herumschreien und mit Gegenständen um sich werfen würde. Die alarmierte Streife traf kurz nach 22:30 Uhr vor Ort ein und vernahm entsprechende polternde Geräusche aus einem Keller. Dort angekommen trat ein Mann der Streife aggressiv gegenüber und warf mit Gegenständen nach den Einsatzkräften. Nachdem der Unbekannte den Anweisungen der Polizei zunächst nicht folgte und weiter herumschrie, ließ er sich im Verlauf des Einsatzes dann doch festnehmen. Da der Gesundheitszustand des Mannes überprüft werden sollte, wurde ein Rettungswagen alarmiert. Behandlungsbedürftig war der 33-jährige Offenbacher nicht, jedoch mit über 3 Promille erheblich alkoholisiert. Während des Einsatzes wurden die Beamtinnen und Beamten mehrfach beleidigt und versucht zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Die Hintergründe für das Verhalten des Mannes konnten nicht gänzlich geklärt werden. Erste Ermittlungen vor Ort deuten jedoch darauf hin, dass in der Nähe des Tatortes in einem Garten gefeiert und Alkohol konsumiert worden war. Im zu dem Gartengrundstück gehörenden Haus konnte ein zweiter Mann, ebenfalls stark alkoholisiert festgestellt werden. Hierbei könnte es sich um den zweiten Mann gehandelt haben, welcher durch Zeugen mit dem Randalier gemeinsam am Tatort gesehen worden war, beim Eintreffen der Streife jedoch schon das Weite gesucht hatte.

2. Verkehrsunfall mit Sachschaden,

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße Ecke Brandgasse, 08.08.2023, 18:30 Uhr

(jg) Am Dienstagabend kam es in 65510 Idstein-Wörsdorf gegen 18:30 Uhr zu einem Abbiegeunfall. Die 57-jährige Fahrerin eines silbernen Opel Astras wollte von der Brandgasse nach links in die Hauptstraße abbiegen als sie mit dem silbernen Mercedes eines 45-jährigen Idsteiners kollidierte. Durch die Kollision wurde die Mitfahrerin des Mercedes leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000EUR.

