PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pedelec gestohlen +++ Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren +++ Fahrerflucht in Taunusstein-Neuhof

Bad Schwalbach (ots)

1. Pedelec gestohlen,

Kiedrich, Nußbaumstraße, Sonntag, 06.08.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 14:45 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Sonntag, 06.08.2023, 22:00 Uhr und gestern, 14:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Nußbaumstraße in Kiedrich ein Pedelec im Wert von circa 2.200 Euro. Das Fahrrad der Marke "Jeep", Modell MHFR 7100 in schwarz stand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Eltville bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren, Niedernhausen, L 3026, Montag, 07.08.2023, 08:45 Uhr

(he)Gestern Morgen kam eine 41-jährige Skoda-Fahrerin auf der L 3026 bei Niedernhausen ins Schleudern. Bei der anschließenden Kollision mit der Leitplanke wurde sie und ihre auf dem Beifahrersitz mitfahrende Tochter glücklicherweise nur leichtverletzt. Die Pkw-Fahrerin war gegen 08:45 Uhr aus Richtung Niedernhausen kommend in Richtung Oberseelbach unterwegs. In einer Kurve verlor sie auf der nassen Straße die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der Leitplanke. Von dieser wurde sie abgewiesen, schleuderte wieder zurück über "ihre" Fahrspur und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Mutter und Tochter wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.

3. Fahrerflucht in Taunusstein-Neuhof,

Neuhof, Rosenweg, Montag, 07.08.2023, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(he)Am gestrigen Montag kam es in Taunusstein-Neuhof zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW Up beschädigt wurde und ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Kleinwagen wurde gegen 10:30 Uhr im Rosenweg in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. 30 Minuten später stellte die Fahrzeugverantwortliche am Kotflügel vorne, rechts einen Schaden fest. Zur Verursacherin oder zum Verursacher gibt es bis dato keine Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer (06128) 92021-100 zu melden.

