POL-NB: Wohnungseinbruch in der Gartenstraße in 17129 Tutow

Tutow (LK Vorpommern-Greifswald) (ots)

In der Zeit vom 23.06.2023, 16:00 Uhr bis zum 25.06.2023, 11:45 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Gartenstraße in 17129 Tutow. Die Geschädigten befanden sich übers Wochenende in einem Kurzurlaub. Diese Gelegenheit nutzten bislang unbekannte Täter und brachen in das Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst Anklam wurden Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Anklamer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen-oder Fahrzeugbewegungen im genannten Bereich wahrgenommen haben. Hinweise können an die Polizei in Anklam unter 03971/2510 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

