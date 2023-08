PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann mit angeblichem Lotteriegewinn geködert +++ Vandalismus mit hohem Sachschaden in Mehrfamilienhaus +++ Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit angeblichem Lotteriegewinn geködert, Heidenrod, Dienstag, 01.08.2023,

(fh)Ein Bürger aus einem Ortsteil von Heidenrod ist am Dienstag Betrügern aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen an sein Geld gelangten. Zunächst wurde der Mann über das Telefon von den dreisten Tätern kontaktiert. Hier tischten ihm die Unbekannten die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes auf. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse der Mann zunächst rund 1.000 Euro in Form von sogenannten "Google-Play-Karten" beziehungswiese deren Codes übermitteln. Erst diese Vorgehensweise würde den Gewinn legitimieren. Der gutgläubige Mann kam der Aufforderung nach und erkannte den Betrug leider erst im Nachgang. Der angebliche Gewinn ging nie bei ihm ein.

Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

2. Vandalismus mit hohem Sachschaden in Mehrfamilienhaus, Idstein, Luxemburger Allee, Freitag, 11.08.2023, bis Mittwoch, 16.08.2023

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte an mehreren Tagen für Vandalismusschäden in einem Mehrfamilienhaus in der Luxemburger Allee in Idstein gesorgt. Zwischen Freitag und Mittwoch wurden Dutzende Wände und Böden in den Treppenhäusern des Hauses mit blauer und lila Farbe beschmiert. Die erforderlichen Reinigungskosten gehen in die Zehntausende. Aktuell sind die Hintergründe der Tat unklar.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn, L 3035, zwischen Hausen vor der Höhe und Kiedrich, Mittwoch, 16.08.2023, 11:45 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag ist ein Autofahrer zwischen Hausen und Kiedrich von der Fahrbahn abgekommen und hat sich bei einem anschließenden Überschlag leicht verletzt. Gegen 11:45 Uhr befuhr der 28 Jahre alte Mann aus Schlangenbad die L 3035 von Hausen nach Kiedrich. In einer Rechtskurve verlor der 28-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Citroen, überfuhr daraufhin eine Bordsteinkante und überschlug sich abseits der Straße. Erst im dortigen Graben kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Der Citroen musste vor Ort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell