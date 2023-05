BPOLI C: Haftbefehl am Bahnhof vollstreckt

Narsdorf/Chemnitz (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde am 14.05.2023 gegen 16:05 Uhr durch die Notfallleitstelle der DB AG informiert, dass der Regionalexpress von Chemnitz nach Leipzig am Bahnübergang in Narsdorf eine Gefahrenbremsung einleiten musste, da sich zwei Jugendliche im Gleisbereich aufhielten. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Zusammenstoß mit den Personen nicht ausgeschlossen werden. Eine Streife ...

mehr