Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Gestohlenes Fahrzeug in Deutschgeorgenthal festgestellt

Deutschgeorgenthal (ots)

Einsatzkräfte des Bundespolizeirevier Cämmerswalde stellten am 12.05.2023 gegen 11:45 Uhr nach einem Bürgerhinweis am Grenzüber-gang in Deutschgeorgenthal einen abgestellten Transporter der Marke "Ford Transit" fest.

Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass für dieses Fahrzeug und dem amtlichen Kennzeichen eine Fahndungsausschreibung der Landespolizeidirektion Chemnitz bestand, da dieses in der Nacht von unbekannten Täter in der Ortslage Oberschöna entwendet wurde.

Nach Zeugenaussagen, wurde das Fahrzeug in der Nacht am Ereignisort durch zwei unbekannte Täter abgestellt, welche sich anschließend vom Fahrzeug in Richtung Grenze zur Tschechischen Republik begaben.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber zur weiteren Bearbeitung der Landespolizei Sayda am Ereignisort übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell