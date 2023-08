PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkaufsbude am Rhein aufgebrochen +++ Mann am Bahnhof geschlagen +++ Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen +++ Diebe gehen Pritschenwagen an

1. Verkaufsbude am Rhein aufgebrochen, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Samstag, 19.08.2023, 00:00 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 07:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Einbrecher in einen am Rhein gelegenen Verkaufsstand eingebrochen. Am Sonntagmorgen stellte eine Mitarbeiterin des Weinstrandes in der Kastanienallee fest, dass zwischen Mitternacht und 07:20 Uhr das Vorhängeschloss ihrer Bude aufgebrochen und diese anschließend betreten wurde. Bevor die Unbekannten ihre Flucht angetreten hatten, wurde durch sie der Verkaufsraum verwüstet. Derzeit kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob Gegenstände entwendet wurden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Mann am Bahnhof geschlagen, Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 18.08.2023, 23:55 Uhr

(fh)Am Freitag wurde ein Mann aus Brechen am Busbahnhof von Idstein von einem bislang Unbekannten geschlagen und verletzt. Gegen 23:55 Uhr stiegen der Geschädigte sowie weitere Personen, darunter auch der spätere Schläger, an der Bushaltestelle am Busbahnhof aus. Dort soll der Mann aus Brechen von dem Unbekannten geschlagen und gestoßen worden sein. Anschließend sei der Täter in die Friedensstraße geflüchtet. Der Geschlagene musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der flüchtige Täter soll sich bereits zuvor in der Buslinie 271 von Wiesbaden nach Idstein auffällig verhalten und eine Diskussion mit dem Busfahrer geführt haben. Er soll etwa 30-35 Jahre alt und knapp 190 cm groß gewesen sein. Er habe helle Turnschuhe, ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans getragen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen aus dem Bus und der anschließenden Körperverletzung, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen, Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 17.08.2023, 10:00 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, 09:45 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen haben Unbekannte in Waldems-Esch ein Fahrzeug aufgebrochen. In dem besagten Zeitraum hatten sich die Täter dem in der Schwalbacher Straße in Esch geparkten Peugeot 207 genähert und dessen Fahrerscheibe eingeschlagen. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 erbeten.

4. Diebe gehen Pritschenwagen an, Aarbergen-Michelbach, Brühlstraße, Donnerstag, 17.08.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben sich Diebe an einem Pritschenwagen in Aarbergen-Michelbach zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug der Marke Nissan, Modell NT400 wies am Freitagmorgen eine beschädigte Fahrertür auf. Diese hatten Unbekannte im Schutze der Dunkelheit versucht aufzuhebeln, waren dabei jedoch gescheitert. So ließen sie das nunmehr beschädigte Fahrzeug, ohne Beute gemacht zu haben, zurück. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 300 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

