Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Gummersbach (ots)

Beim Einkauf in der Gummersbacher Innenstadt ist am Mittwoch (26. Juli) einer 38-Jährigen die Geldbörse gestohlen worden. In der Geldbörse befand sich eine EC-Karte, mit der die Täter wenig später Geld an einem Automaten erbeuteten.

Die 38-Jährige aus Wiehl war mit ihren Kindern in einem Bekleidungsgeschäft in der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Auf dem Rücken trug sie einen Rucksack, in dem sich ihre Geldbörse befand. Etwa gegen 15.20 Uhr bemerkte sie zwar eine kurze Bewegung an ihrem Rucksack, maß diesem aber keine weitere Bedeutung zu. Wenig später musste sie dann feststellen, dass jemand den Reißverschluss ihres Rucksacks geöffnet und die Geldbörse gestohlen hatte.

Eine zweite böse Überraschung erlebte sie dann knapp eine halbe Stunde später, als sie ihre EC-Karte sperren ließ. Die Täter hatten zwischenzeitlich einen Geldautomaten der Volksbank im Forum aufgesucht und mit der Karte bereits Bargeld abgehoben. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Die Polizei rät, Geldbörsen oder auch Handys immer direkt am Körper, im besten Fall in Innentaschen der Kleidung aufzubewahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell