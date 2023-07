POL-GM: Einbruch in Firmengebäude

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (25. Juli) in das Geschäft eines Telefonanbieters auf der Vollmerhauser Straße eingebrochen. Um 02.37 Uhr schlugen vier Täter die Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Smartphones und Tablets der Marken Apple, Samsung und Xiaomi, die sie in Taschen verstauten. Anschließend verließen sie das Geschäft durch die zerstörte ...

