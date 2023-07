Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Smartphones und Tablets bei Einbruch in Geschäft erbeutet

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (25. Juli) in das Geschäft eines Telefonanbieters auf der Vollmerhauser Straße eingebrochen. Um 02.37 Uhr schlugen vier Täter die Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Smartphones und Tablets der Marken Apple, Samsung und Xiaomi, die sie in Taschen verstauten. Anschließend verließen sie das Geschäft durch die zerstörte Scheibe und flüchteten in einem silbernen Opel über die Vollmerhauser Straße auf die B256 in Richtung Autobahn.

Die vier Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Drei Männer waren circa 1,70 bis 175 Meter groß und von schlanker Statur. Zwei von ihnen trugen schwarze Hosen und schwarze Kapuzenpullover, wobei der obere Teil eines Pullis gelb war. Auf dem anderen Pulli war ein weißer Schriftzug auf der Kapuze. Die dritte Person war mit einer braunen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Mütze bekleidet. Die vierte männliche Person war kräftiger gebaut und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit einem Symbol auf dem rechten Arm.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

