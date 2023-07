Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Früh übt sich - Polizei rät, mit i-Dötzchen den Schulweg zu proben

Oberbergischer Kreis (ots)

In knapp zwei Wochen sind für die Oberbergischen Schülerinnen und Schüler die Ferien vorbei. Für i-Dötze beginnt dann eine aufregende Zeit. So aufregend, wie die Schule dürfte auch der Schulweg für die Neulinge sein. Also ein guter Zeitpunkt, um mit dem Nachwuchs den Schulweg zu üben, empfiehlt die Polizei. Denn jeder Tag des Übens macht Ihr Kind sicherer im Umgang mit den komplexen Verkehrssituationen, die es ab nun bewältigen muss. Beim Üben mit den Kleinen, sollten sich Erwachsene bewusst sein, dass Kinder Verkehrssituationen ganz anders wahrnehmen. So können sie beispielsweise Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht richtig einschätzen und über Hindernisse wie parkende Autos können sie nicht hinwegsehen. Daher sollte der Schulweg so gewählt werden, dass möglichst nur gesicherte und gut einsehbare Übergänge genutzt werden und keine parkenden Fahrzeuge die Sicht versperren. Dass heißt auch, dass der kürzeste Weg nicht unbedingt der bessere bzw. sicherere Weg ist. Grundlegende und wichtige Punkte beim Üben sollten das Halten am Bordstein und das Schauen nach allen Seiten sein. Über die Straße geht es erst, wenn kein Auto kommt! Für Autofahrer heißt das: An Straßen ohne Querungshilfen bitte nicht anhalten, um Kinder über die Straße zu lassen. Auch wenn es gut gemeint ist. Die Gefahr, dass dahinter folgende Autos überholen und die Kinder zu spät sehen, ist zu groß. An Querungshilfen, wie Verkehrsinsel oder Zebrastreifen, darf gerne gehalten werden. Hier sollten die Schülerinnen und Schüler erst über die Straße gehen, wenn die Reifen der Fahrzeuge stehen. Um Hektik und damit verbundene Unachtsamkeit zu vermeiden, hilft es, lieber etwas mehr Zeit für den Schulweg einzuplanen. Worauf es ankommt, wenn Kinder sich im Straßenverkehr bewegen, erklärt die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde den Kindern und Eltern in den "Kinderleicht"-Videos unter: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/videos-der-verkehrsunfallpraevention-kinderleicht-im-strassenverkehr

