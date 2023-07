Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (23. Juli) haben Unbekannte in der Waldenburger Straße und der Straße "Am Hepel" bei Autoaufbrüchen drei Geldbörsen sowie eine Handtasche gestohlen. In der Zeit zwischen etwa zwei und sechs Uhr waren an insgesamt vier Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht worden. Dabei fielen den Kriminellen insgesamt drei Geldbörsen und eine Handtasche in die Hände.

Vermutlich mit den Diebstählen im Zusammenhang steht ein Mann, den Zeugen gegen vier Uhr dabei beobachteten, als er mit einer Taschenlampe in geparkte Fahrzeuge leuchtete. Er war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und war mit einem Trainingsanzug bekleidet. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs und führte eine rote Tasche mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell