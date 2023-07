Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roller, Pedelec und Mountainbike aus Tiefgarage gestohlen

Radevormwald (ots)

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Carl-Diem-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. / 21. Juli) ein Kleinkraftrad, ein Pedelec sowie ein Mountainbike gestohlen. Das schwarz-braune Pedelec der Marke KTM, das gelb-graue Mountainbike der Marke Giant sowie der Roller waren zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr in der Garage abgestellt. Der gestohlene Roller wurde wenig später mit verbogenem Zündschloss und weiteren Beschädigungen in der Nähe der Carl-Diem-Straße / Ritter-von-Halt-Straße aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

