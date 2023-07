POL-GM: Studium bei der Polizei NRW Infoveranstaltung am 03. August 2023 in Gummersbach

Gummersbach (ots) - Zwei Frauen mit einem Kinderwagen wollten offenbar am Mittwoch zur Mittagszeit in ein Haus an der Kölner Straße in Niederseßmar einbrechen; sie flüchteten, nachdem Zeugen sie bemerkt hatten. Im Zeitraum zwischen 12.45 und 13.30 Uhr hatten die beiden Frauen sich im Bereich eines Mehrfamilienhauses aufgehalten und hatten dabei versucht, ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss des Hauses von ...

mehr