POL-BN: Bonn-Nordstadt: Gestohlene Bankdaten mit digitalen Zahlungsmitteln eingesetzt - Drei Männer festgenommen

Bonn (ots) - Am späten Montagabend (05.06.2023) kam es am Potsdamer Platz in der Bonner Nordstadt zu einem Tankstellenraub. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger stellte sich in der Folge bei der Polizei. Zur Tatzeit gegen 23:00 Uhr hatte der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und von einem Angestellten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld ...

