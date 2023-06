Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 23-jähriger Tankstellenräuber stellte sich

Bonn (ots)

Am späten Montagabend (05.06.2023) kam es am Potsdamer Platz in der Bonner Nordstadt zu einem Tankstellenraub. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger stellte sich in der Folge bei der Polizei.

Zur Tatzeit gegen 23:00 Uhr hatte der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und von einem Angestellten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld gefordert. Bereits gegen 22:40 Uhr hatte er dort ein alkoholisches Getränk gekauft, die Räume aber zunächst wieder verlassen. Nachdem der Angestellte seiner Forderung nachgekommen war, verließ der 23-Jährige abermals den Tatort. Noch während der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung ging der alkoholisierte Tatverdächtige jedoch zu einer weiteren Tankstelle am Potsdamer Platz, wo er sich schließlich der Polizei stellte. Ein freiwillig von ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab dabei einen Wert von rund 2,4 Promille. Nach der Sicherstellung der Tatbeute wurde er ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach ersten Maßnahmen wurde er von dort wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell