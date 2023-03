Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Ladung verloren

Kies auf der Fahrbahn sorgte für einen Unfall am Dienstag auf der B311 bei Ertingen.

Gegen 15.10 Uhr war ein mit Kies beladener Lkw auf der B311 in Fahrtrichtung Ertingen unterwegs. Der 44-Jährige kam aus einer Kiesgrube bei Neufra und bog in die Bundesstraße ein. Dabei hatte sich wohl die Ladeklappe geöffnet und der Muldenkipper verlor erhebliche Mengen Kies. Ein 33-Jähriger war mit seinem Audi in Richtung Ertingen unterwegs und sah das Kies zu spät auf der Straße liegen. Er konnte nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Dabei kam der Audi nach rechts von der Straße ab und streifte mit dem Außenspiegel einen Leitpfosten. Die Polizei geht von einem Schaden an dem Auto von etwa 800 Euro aus. Eine Firma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Die musste kurzzeitig gesperrt werden. Ein Schaden entstand nicht. Warum der Laster das Kies verloren hatte, ermittelt nun die Polizei Riedlingen.

Die Polizei informiert: Lastwagen transportieren täglich unzählige Tonnen über Europas Straßen. Nicht nur die Menge der Güter, auch die Strecken die sie zurücklegen werden stetig mehr. Um die Zahl der Unfälle und die Risiken zu verringern, ist eine richtige Sicherung der Ladung unumgänglich. Wer die Ladung nicht richtig sichert bringt andere in Gefahr. Deshalb droht ihm ein Bußgeld. Auch bei Autos sind die Vorschriften genau einzuhalten. Ladung die nicht gesichert wurde, kann bei einer Vollbremsung schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

