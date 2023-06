Polizei Bonn

POL-BN: Foto-/Video-Fahndung: Unbekannte überfielen Geldtransferdienstleister - Wer kennt diese Personen?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen sind verdächtig, am 14.09.2022 die Filiale eines Geldtransferdienstleisters an der Bonner Oxfordstraße überfallen zu haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 14.09.2022, 15:41 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5321169).

Zur Tatzeit gegen 08:25 Uhr hatte eine Angestellte die Eingangstüre der Filiale geöffnet. Zwei Männer, die vor dem Objekt warteten, betraten daraufhin die Räume und forderten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort im Anschluss wieder und gingen durch die Eingangstüre in Richtung Kasernenstraße davon.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Aufnahmen der beiden aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese zeigen die unbekannten Männer nach der Tat und sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/107171 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

