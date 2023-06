Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt/-Weststadt: 26-jährige Männer mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) nach einer Auseinandersetzung an der Poppelsdorfer Allee Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Nach dem bisherigen Sachstand waren die beiden geschädigten 26-Jährigen gegen 01:00 Uhr von zwei unbekannten Männern angesprochen worden, die die Herausgabe einer Zigarette verlangten. Im weiteren Verlauf attackierten die Unbekannten einen der Geschädigten im Bereich Poppelsdorfer Allee/Bonner Talweg/Baumschulallee dann mit Faustschlägen. Als sein Begleiter ihm zur Hilfe eilte, sollen die Tatverdächtigen im folgenden Handgemenge nach Zeugenangaben ein Messer gezogen und den beiden 26-Jährigen Schnittverletzungen zugefügt haben. Dabei wurde einer der beiden im Gesicht, sein Begleiter am Unterarm verletzt. Beide mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen rannten in Richtung Prinz-Albert-Straße davon und konnten von der alarmierten Polizei nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden. Einer der beiden Männer soll dabei keine Oberbekleidung mehr getragen haben. Sie können auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang nur wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Mittelgroß, schlaksige Statur, dunkle Haare. Zweite Person: Längere blonde Haare.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die flüchtenden Tatverdächtigen in der Nacht zu Sonntag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

