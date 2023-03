Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 427/Verkehrsunfall mit verletzter Person/Zeugenaufruf

Busenberg (ots)

Am Dienstag, 14.03.2023, gegen 06.50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Transporter, Marke Opel die B 427 aus Busenberg kommend in Fahrtrichtung Erlenbach. In einer Rechtskurve, auf einer Ölspur kam das Fahrzeug ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken fuhr der Transporter auf die andere Fahrbahnseite, streifte dort die Leitplanke und geriet nunmehr wieder auf den rechten Fahrsteifen, wo er im Grünstreifen zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Der Fahrer des Transporters wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Der Transporter wurde abgeschleppt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Ölspur nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell