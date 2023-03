POL-PDPS: Großbundenbach (Kreis Südwestpfalz) - Versuchter Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, um 16:00 Uhr, befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Rodalber Straße stadtauswärts. In Höhe Hausnummer 64 touchierte der Pkw den linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw. Der verursachte Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

