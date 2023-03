Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autoscheibe in der Maler-Bürkel-Straße eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 00:30 Uhr, wurden Anwohner der Maler-Bürkel-Straße durch Lärm aus dem Schlaf gerissen. Vor dem Anwesen Nr. 21 hielten sich zwei augenscheinlich betrunkene Männer auf. Einer entfernte sich in Richtung Wittelsbachstraße, der zweite verweilte zunächst vor einem Nachbaranwesen. Erst am Morgen wurde an einem dort geparkten Pkw eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt. Die Hö-he des Schadens wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

