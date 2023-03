Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterer Betrug durch "Dachhaie" nachträglich beanzeigt

Dahn (ots)

Aufgrund der zurückliegenden Presseberichtserstattung vom 05.03.: https://s.rlp.de/7m3WW, vom 08.03.: https://s.rlp.de/TsdIk und vom https://s.rlp.de/W1os8 wurde bekannt, dass ein weiterer, in diesem Fall 84-jähriger Mann aus Dahn bereits am 06.03. Opfer der sogenannten "Dachhaie" geworden ist. In beschriebener Manier wurden ohne vorherige Preisabsprache nach Abschluss der Arbeiten 8500 Euro verlangt. Auch hier wurde das Opfer zur Bank gefahren. Offensichtlich haben die Betrüger letztendlich sogar 9000 Euro für vollkommen dilettantisch durchgeführte Arbeiten kassiert. In diesem Fall liegt das Kennzeichen des Täterfahrzeugs vor. Es dürfte sich in den bekannt gewordenen Fällen um ein und dieselben Täter handeln.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell