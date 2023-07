Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Autos beschädigt

Radevormwald (ots)

Zwischen Donnerstag (20. Juli) und Samstag (22. Juli) haben Unbekannte in der Elberfelder Straße und der Blumenstraße drei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Ford Mondeo beschädigten die Vandalen zwischen Donnerstag und Samstag (22. Juli) die Außenspiegel und zerstörten die Windschutzscheibe. Der Wagen parkte zwischen Donnerstag 22 Uhr und Samstag 8 Uhr auf einem Parkstreifen in der Elberfelder Straße. Zwischen Freitag und Samstag (21. / 22. Juli) beschädigten Unbekannte einen Audi A3 und einen VW Golf die in der Blumenstraße abgestellt waren. Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr schlugen die Kriminellen mit einem Ziegelstein die Windschutzscheibe des Audis ein. An dem Golf wurde die Windschutzscheibe, die hintere linke Fensterscheibe sowie das Dach demoliert. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

