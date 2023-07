POL-FR: Verdacht eines Fahrraddiebstahls - Besitzer und Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, stieg ein Unbekannter, trotz Anwesenheit der Bewohner, auf den Balkon einer Hochparterrewohnung im Bahnweg und gelangte durch die offenstehende Balkontür in ein Schlafzimmer. Aus einer Geldbörse wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Auch am Dienstag, 04.07.2023, in dem ...

mehr