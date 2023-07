Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kind auf Fußgängerüberweg von Motorradfahrer angefahren - Motorradfahrer flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges wurde am Dienstag, 04.07.2023, kurz nach 17.00 Uhr, ein 6-jähriger Junge, welcher sein Kinderrad schob, von einem Motorradfahrer angefahren. Der 6-Jährige überquerte zusammen mit seiner Mutter in der Hauptstraße, unweit der Einmündung zur Turmstraße, den dortigen Fußgängerüberweg, als ein unbekannter Motorradfahrer, welcher aus Richtung Altweil kam, dem 6-Jährigen das Überqueren nicht ermöglichte und das Vorderrad des Kinderrades touchierte. Der 6-Jährige stürzte mit seinem Kinderrad zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem gesuchten Motorrad soll es sich um eine schwarze Straßenmaschine handeln, an welcher ein französisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer könnte zwischen 35 bis 40 Jahre alt sein, trug eine Motorradschutzkleidung und einen schwarzen Helm. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Motorrad geben können.

