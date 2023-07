Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern/Gupf: Brand in einer Scheune

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 22.10 Uhr, meldete ein Zeuge einen Brand in einer Scheune in der Straße "Mittlere Gass". In der Scheune, welche mit dem Wohnhaus verbunden ist, brannte wohl eine Festzeltgarnitur, eine Mülltonne und Teile von gelagertem Kaminholz. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

