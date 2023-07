Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrradkonzeption in vollem Gange - weitere Kontrollerfolge

Freiburg (ots)

Die seit dem 30.04.2023 laufende Fahrradkonzeption des Polizeireviers Emmendingen zeigt weiterhin Erfolge.

Zahlreiche Kontrollaktionen und Präventivstreifen stoßen immer wieder auf positive Resonanz aus der Bevölkerung. Derzeit ist deutlich erkennbar, dass die Fahrräder zunehmend gut gesichert und abgeschlossen abgestellt werden. Fahrradkontrollen, Präventionsgespräche und die Sensibilisierung der Bevölkerung scheinen zu greifen und Wirkung zu zeigen.

Am gestrigen Dienstag, 04.07.2023, gegen 17:00 Uhr wurde bei einer Kontrolle im Rahmen der Konzeption zur Bekämpfung der Fahrraddiebstähle in der Neustraße in Emmendingen ein zuvor entwendetes Fahrrad sichergestellt.

Ein Abgleich der Rahmennummer ergab eine Ausschreibung nach einem Diebstahl im März dieses Jahres am Bahnhof in Emmendingen.

Durch den Fahrradfahrer konnte glaubhaft versichert werden, dass er das Rad zuvor von einer 37-Jährigen gekauft hatte. Diese muss sich daher jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Bei einer Überprüfung im Innenhof der Wohnanschrift der Beschuldigten konnte ein weiteres ausgeschriebenes Fahrrad fest- und sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen bedankt sich bei der Bevölkerung über das Verständnis der Maßnahmen und die Mitarbeit.

