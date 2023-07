Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang im Begegnungsverkehr, Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am 04.07.2023, gegen 15:37 Uhr, kam es auf der B317, im Bereich Seesteige, zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wobei der Unfallverursacher Unfallflucht beging. Die Außenspiegel der beiden Lkw streiften aneinander, wodurch am Lastwagen des Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Streifvorgang mit seinem Sattelzug weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

