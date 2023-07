Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall mit Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Die B34 Ortsumfahrung befuhr am Dienstag, 04.07.2023 gegen 10.30 Uhr eine 19 Jahre alte Frau, mit ihrem Mini Cooper in Richtung Klettgau. Kurz vor der Einmündung nach Oberlauchringen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und lenkte ruckartig zurück auf ihre Fahrspur. Dabei geriet der Mini ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 19-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Durch die Straßenmeisterei wurde die Fahrbahn gereinigt.

