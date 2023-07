Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Bücherschrank vorsätzlich in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte setzten am Mittwoch, 05.07.2023 gegen 00.50 Uhr den offenen Bücherschrank auf dem Rudolf-Eberle-Platz in Brand. Das Feuer wurde von der alarmierten Feuerwehr Bad Säckingen zeitnah gelöscht. Der Bücherschrank wurde vom Brand vollständig zerstört. Die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übergreift war laut Feuerwehr nicht gegeben. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannten Platz gemacht haben, sich zu melden.

