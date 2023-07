Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Fahrzeug auf Kiesparkplatz beim Sulzering beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Ein grauer Mercedes wurde am Dienstag, 04.07.2023 zwischen 09.00 Uhr und 16.40 Uhr auf dem Kiesparkplatz am Sulzerring beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Fahrzeug hat einen Sachschaden am linken Heck von rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

