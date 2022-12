Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gelöste Radmuttern an Rettungswagen festgestellt

Plau am See (ots)

In Plau am See hat die Besatzung eines Rettungswagens am Donnerstag mehrere gelöste Radmuttern an zwei Rädern ihres Einsatzfahrzeuges festgestellt. Der Vorfall ist der Polizei am Donnerstagnachmittag mitgeteilt worden. Nach Angaben des Fahrers und des Beifahrers haben sie während der Fahrt außergewöhnliche Geräusche wahrgenommen und bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges den Vorfall bemerkt. Zu Sachschäden am Rettungswagen kam es nicht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Die Ermittlungen befinden sich derzeit noch im Anfangsstadium.

