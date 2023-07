Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Auto überschlägt sich - junger Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Dienstag, 04.07.2023 gegen 18.20 Uhr, ein 20 Jahre alter Mann die B315 von Wellendingen kommend in Richtung Bonndorf. Kurz nach dem Ortsausgang Wellendingen kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung und prallte anschließend an einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam auf den Rädern zum Stehen. Der 20-jährige wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An seinem Audi entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Mit vor Ort war die Feuerwehr, um das ausgelaufene Öl zu binden.

md/sk

