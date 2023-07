Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendlicher Kradfahrer weicht schwarzen VW aus und stürzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Von Albbruck kommend befuhr am Dienstag, 04.07.2023 gegen 12.10 Uhr ein 16 Jahre alter Kradfahrer mit seiner Yamaha die L154 in Richtung St. Blasien. In einer Linkskurve, beim Rappenfelsen, kam ihm ein schwarzer VW entgegen, welcher die Kurve schnitt. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Jugendliche nach rechts aus, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner Yamaha entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten schwarzen VW machen können.

md/sk

